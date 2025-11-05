В Поморье прошел семинар для учителей о преподавании истории интервенции в РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноября. /ТАСС/. Семинар для учителей общеобразовательных школ об особенностях преподавания истории Гражданской войны и интервенции впервые прошел в Архангельске, рассказал ТАСС и.о. ректора Северного Арктического федерального университета (САФУ) Михаил Данилов. Дискуссия стала одной из центральных на Всероссийской научной конференции "Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере", она проходит в Архангельске и посвящена 105-летию окончания Гражданской войны и интервенции на Европейском севере России.

"Тема [Гражданской войны и интервенции] сложна для понимания учениками, сложна для донесения соответствующей информации педагогами. Мы проводим это мероприятие для того, чтобы с учетом новейшего исторического знания у педагогов была возможность с использованием интересных фактов и примеров, которые на конференции сегодня мы услышали, донести эту важную проблематику до учеников", - сказал Данилов.

Он отметил, что тема особенно актуальна для региона, поскольку иностранная военная оккупация Архангельска и северных регионов продолжалась с 1918 по 1920 год. Основными причинами назывались защита складов Антанты, а также попытка помешать установлению советской власти.

"Исторический материал, он играет полными красками, когда ученик понимает его значение для текущего момента, для выстраивания своего понимания будущего, - добавил он. - Очень много аналогий с днем сегодняшним, когда под какими-то благовидными предлогами мы наблюдаем попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России".

Профессор, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев пояснил, что интервенция стран Антанты - наглядный урок того, к чему такие действия могут привести. "Ведь именно иностранная помощь увеличила и продолжительность Гражданской войны, и ее ожесточенность, - сказал он. - Не столь важно было по большому счету, даже кто в этой Гражданской войне победит, важно было ослабить Россию для тех же держав Антанты, для того, чтобы в будущем в послевоенном мире они бы заняли более выгодные геополитические позиции".

Форум собрал более 100 ведущих ученых-историков, архивистов и исследователей из разных регионов страны. Организаторами конференции являются САФУ, Российское историческое общество, Российское общество политологов, Ассоциация исследователей Гражданской войны в России.