Поезд "Калининград - Москва" опаздывает из-за сбоя c литовской стороны

Задержка составляет 4,5 часа

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Пассажирский поезд №147, следующий из Москвы в Калининград, отстает от графика на 4,5 часа. Причина - сбой в литовской информационной системе службы охраны границы, сообщили ТАСС в Калининградской железной дороге (КЖД).

"У литовской стороны произошел сбой в информационной системе службы охраны границы. Из-за этого поезда прибывали на первую пограничную станцию с Литвой и простаивали в ожидании отправления. Если для поезда №29 "Москва - Калининград" это оказалось некритично, он прибыл на КЖД с отклонением в 19 минут, и в Калининград он прибудет практически в графике, то поезд №147 из Москвы был выбит из графика на 4 часа 29 минут", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, за оставшийся участок пути нагнать потерянное время будет невозможно. Пассажиров при этом обеспечили всем необходимым, включая продуктовые наборы и питьевую воду.