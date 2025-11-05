"ЛизаАлерт": получение геотреков пропавших людей от операторов облегчит поиски

Председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев подчеркнул, что более половины потерявшихся людей "в природе" имеют при себе мобильный телефон, среди потерявших в городе их процент еще выше

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Принятие закона о предоставлении операторами сотовой связи геокоординат пропавших людей без судебного решения позволит значительно облегчить до нескольких тысяч поисковых операций "ЛизаАлерт" в год, особенно поисков в природе. Такое мнение ТАСС выразил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев на форуме, приуроченном к 15-летнему юбилею отряда.

Читайте также

"Чтобы быстрее находить людей". Путин, Шадаев и Кузнецова поздравили "ЛизаАлерт" с юбилеем

Ранее на межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство уже подготовило редакцию законопроекта, согласно которому поисково-спасательные отряды смогут без судебного решения по своему запросу получать данные о гео-координатах потерявшихся людей от операторов сотовой связи в оперативном порядке.

"Это феноменально изменит работу поисково-спасательных отрядов. <…> Каждый год в нашей статистике тысяча человек, которых мы не нашли или нашли погибшими в результате того, что мы просто не успели - человек говорил в свой телефон, просил в свой телефон о помощи, потому что телефон с собой, он работал, когда человек заявлял о том, что с ним происходит - <…> [таких случаев] тысяча каждый год. И когда это будет не законопроект, когда это будет закон, случится чудо - все изменится. <…> В рамках поискового отряда "ЛизаАлерт", скажем так, это, наверное, очень резкое облегчение нескольких тысяч поисков в год в природе", - сказал он.

Сергеев подчеркнул, что более половины потерявшихся людей "в природе" имеют при себе мобильный телефон, среди потерявших в городе их процент еще выше. "Соответственно, мы можем предполагать, что шанс очень высокий, что в результате этого законопроекта, который [в будущем] станет законом, под ним появятся разные регламенты, как это будет работать. Это не будет затянуто по времени, а будет очень быстро происходить. <…> Конечно, мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась", - добавил он.