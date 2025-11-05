В Ненецком АО увеличат компенсацию расходов на проезд к месту отпуска

Размер составит 65 тыс. рублей на работника и на каждого неработающего члена семьи сотрудника

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер компенсации расходов на проезд к месту отпуска и обратно с 45 тыс. рублей до 65 тыс. рублей увеличат в Ненецком автономном округе (НАО) с 1 января 2026 года, написала в своем Telegram-канале глава региона Ирина Гехт.

"С 1 января 2026 года увеличим размер компенсации расходов жителей НАО на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Это значит, что максимальный размер компенсации составит не 45 тыс. рублей, а 65 тыс. рублей на работника и на каждого неработающего члена семьи работника", - написала губернатор.

При оплате стоимости проезда и провоза багажа из сельского населенного пункта до Нарьян-Мара и обратно компенсацию расходов по-прежнему можно будет получить по фактическим расходам сверх максимального размера компенсации.

"Кроме того, мы приблизим процедуры "льготного отпуска" к современным реалиям жизни. Например, не будет считаться отклонением от кратчайшего маршрута к месту отдыха смена вида транспорта или остановка в тех регионах, где действует режим ограничения полетов", - добавила Гехт.