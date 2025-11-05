Дошедшему до Берлина ветерану ВОВ из Запорожья исполнился 101 год

Поздравить Владимира Капитонова с днем рождения пришли сотрудники Следственного комитета РФ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Ветерану Великой Отечественной войны, летчику Владимиру Николаевичу Капитонову, живущему в Запорожской области, исполнился 101 год. Поздравить его с днем рождения пришли сотрудники Следственного комитета РФ, которые пожелали одному из старейших ветеранов региона крепкого здоровья и долголетия.

"Владимир Николаевич рассказал, как <...> началась Великая Отечественная война. Он сразу попросился на фронт добровольцем, но получил отказ из-за возраста и тогда поступил в авиационное училище. После его окончания отправился бить врага", - сообщили в следственном управлении СК по Запорожской области.

Капитонов участвовал в освобождении Белоруссии, боях за Варшаву, Познань, Бранденбург. Два раза его самолет горел, он сам был дважды ранен, но дошел до Берлина и видел, как над Рейхстагом водружают Знамя Победы. "За всех павших в бою, за всех людей, которых унесла война, за Родину свою, за вас, ныне всех живых, я на крыше Рейхстага оставил свою роспись", - приводит слова ветерана ведомство.

После войны Капитонов был преподавателем в летном училище и пилотом гражданской авиации.