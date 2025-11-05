В "Артеке" открыли бюст погибшему в зоне СВО Герою России Енину

Он стал 27-м на Аллее героев-артековцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Бюст погибшему в зоне СВО год назад 23-летнему Герою России артековцу Назару Енину открыли в международном детском центре (МДЦ) "Артек", передает корреспондент ТАСС.

Бюст открыли на Аллее героев-артековцев, которая создается с 2016 года. Это часть Мемориала Славы, посвященного воинам Отдельной Приморской армии, погибшим при освобождении "Артека". Здесь в мраморе увековечены лица героев, таких как Алия Молдагулова, Витя Коробков, Амет-Хан Султан, Гуля Королева, Володя Дубинин и другие. Бюст Енину, открытый в день его смерти, стал 27-м на аллее.

"Назар Енин родился 18 августа 2001 года в Ставрополе. После окончания Московского высшего военного общевойскового командного училища был распределен в 37-ю гвардейскую мотострелковую бригаду. 5 ноября 2024 года в районе поселка Новодонецкое (ДНР) группа Назара Енина успешно выполнила боевую задачу по овладению опорным пунктом и закреплению на позициях противника, но противник предпринял контратаку. Офицер первым вступил в бой с наступавшими, чтобы дать возможность подчиненным выйти из укрытий и занять круговую оборону. Даже получив пулевое ранение, он не оставил поле боя, а продолжал руководить личным составом, самостоятельно уничтожив пятерых вражеских солдат", - сообщили в пресс-службе центра.

Ценой собственной жизни офицер обеспечил выход из-под огня и сохранение боеспособности группы, спас жизни не менее 12 сослуживцев, добавили в "Артеке". Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Назару Енину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, председатель правления "Движения Первых" Герой России Артур Орлов и другие.

