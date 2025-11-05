Telegraph: жители Эденбриджа сожгут чучело Стармера в Ночь Гая Фокса

Члены Общества костров города регулярно создают огромные бумажные фигуры знаменитостей и политиков, чтобы торжественно поджечь их после наступления темноты

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Жители города Эденбридж (графство Кент) на юго-востоке Англии сожгут 8 ноября 11-метровую бумажную фигуру, изображающую премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на организаторов ежегодного праздника.

Он проводится ежегодно в ближайшую субботу к Ночи Гая Фокса (5 ноября). В этот день в Соединенном Королевстве отмечают провал Порохового заговора, целью которого было убийство короля Якова I (1566-1625).

В Эденбридже, помимо фигуры Стармера, по традиции сожгут и чучело самого Гая Фокса - заговорщика, который должен был взорвать заминированное здание британского парламента ночью 5 ноября 1605 года. В настоящее время в память о тех событиях в Соединенном Королевстве принято жечь большие костры из опавших листьев и отслужившей свой срок мебели, а также устраивать факельные шествия и фейерверки.

Члены Общества костров Эденбриджа регулярно создают огромные бумажные фигуры знаменитостей и политиков, чтобы торжественно поджечь их после наступления темноты. За последние 30 лет на костер в Эденбридже на глазах у тысяч зрителей отправлялись чучела экс-президента Франции Жака Ширака, футболистов Марио Балотелли и Уэйна Руни, президента США Дональда Трампа, британских премьер-министров Лиз Трасс, Бориса Джонсона, Тони Блэра, мэра Лондона Садика Хана.

Кандидатуру Стармера, которого изобразили в шляпе Гая Фокса и со множеством деталей, указывающих на знаменательные моменты его премьерства, выбрали в результате голосования. "Нам кажется, что люди сделали верный выбор, если посмотреть на то, как нынешнее правительство относится к своим гражданам", - приводит издание слова сопредседателя Общества костров Эденбриджа Андреа Динс.

На груди у бумажного премьера - значок с надписью "Стармер вредитель для фермеров" (отсылка к введенному Лейбористской партией налогу на наследство на сельскохозяйственные угодья). Со шляпы свисают сосиски, словно напоминания об оговорке политика, когда он назвал израильских заложников (hostages) сосисками (sausages). Ногой глава правительства опирается на электрический обогреватель (намек на отмену топливных выплат в зимний период для большей части пенсионеров ради экономии бюджетных средств).