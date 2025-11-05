В Костромской области ввели аналог "Пушкинской карты" для учителей

Новый проект позволит преподавателям посещать учреждения культуры вместе со своими учениками на безвозмездной основе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Педагоги Костромской области смогут бесплатно посещать вместе со своими учениками учреждения культуры по проекту "Учительская карта", соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Ситников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Новый проект позволит учителям посещать учреждения культуры вместе со своими учениками на безвозмездной основе. В том числе, проводить уроки краеведения, истории, внеклассные занятия. Карта будет именной, для конкретного человека", - говорится в сообщении.

По карте можно будет бесплатно проходить в учреждения, включенные в региональный перечень департаментом культуры Костромской области. Номинал карты составит пять тысяч рублей. Ежегодно учительской картой смогут пользоваться 4,5 тыс. педагогов. В основном это будут классные руководители и учителя, которые проводят внешкольные занятия по своему предмету.

Воспользоваться мерой поддержки можно будет с 1 января 2026 года. Губернатор также поручил продумать систему дополнительных скидок для владельцев "Учительской карты" в областных учреждениях культуры.