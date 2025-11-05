В Реадовском парке Смоленска обустроят лыжный маршрут протяженностью не менее 1,5 км

Предусмотрена установка освещения по всей протяженности и камер видеонаблюдения

СМОЛЕНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Обустройство маршрута для лыжников и биатлонистов протяженностью не менее 1,5 км начнется в Реадовском парке Смоленска в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Новиков.

"В 2026 году в рамках третьего этапа работ в Реадовском парке начнем обустройство имеющегося маршрута для наших лыжников и биатлонистов. Протяженность маршрута составит не менее 1,5 км. Предусмотрена установка освещения по всей протяженности и камер видеонаблюдения", - сказал Новиков.

Помимо этого, в 2026 году в Реадовском парке планируется строительство дорожки к новому пляжу, который создали в рамках второго этапа работ, отметил глава.

Новиков добавил, что на данный момент в парке завершается создание спортивного ядра, вокруг которого будет проходить лыжный маршрут.

"Объект представляет собой многофункциональную площадку, включающую три зоны для пляжного волейбола с песчаным покрытием, комбинированную площадку для волейбола и баскетбола с резиновым покрытием, футбольное поле с искусственным травяным покрытием, а также воркаут-зону с современными тренажерами и столами для настольного тенниса", - пояснил Новиков.

Глава добавил, что на объекте уже построено два многофункциональных павильона с душевыми, санузлами и раздевалками, а также зоны отдыха с лавочками и трибунами.