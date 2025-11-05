"Страна": на Украине "мобилизовали" охранника Анджелины Джоли

Сотрудники ТЦК заявили, что у мужчины проблемы с документами, а он со своей стороны сказал, что везет "важного человека"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Одного из охранников актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину, забрали в военкомат в Николаевской области на юге страны. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, сотрудники областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали охранника на блокпосте при въезде в город Южноукраинск. Сотрудники ТЦК заявили, что у мужчины проблемы с документами, а он со своей стороны сказал, что везет "важного человека".

Тем не менее охранника мобилизовали, а Джоли пришлось лично ехать в областной военкомат, чтобы охранника отпустили. В Telegram-канале издания опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, где Джоли заходит в ТЦК. Другие украинские СМИ также пишут об инциденте и публикуют видео.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).