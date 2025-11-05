Жильцам дома в Петербурге разрешили вернуться в квартиры после провала грунта

Также специалисты будут продолжать мониторинг для выявления любых изменений и обеспечения безопасности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Жильцы дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту в Санкт-Петербурге, расселенного из-за провала грунта 20 октября, могут вернуться в свои квартиры. Как сообщила пресс-служба городской администрации, такое решение принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района.

"Губернатор Александр Беглов согласовал коллегиальное решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района о вселении жильцов обратно в квартиры, из которых они были эвакуированы", - сообщила пресс-служба.

Представители городской администрации уточнили, что данные геотехнического мониторинга за состоянием 29/20 литера А по 1-му Муринскому проспекту и дома 18 литера А по улице Харченко свидетельствуют о стабильном состоянии конструкций здания.

"Все контролируемые параметры остаются в пределах допустимых значений. Зафиксирована стабилизация грунта", - говорится в сообщении. При этом будет продолжаться мониторинг для выявления любых изменений и обеспечения безопасности жильцов.

20 октября у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Было проведено обследование инженерных сетей в зоне провала, отключены инженерные коммуникации. Жители домов, оказавшихся в зоне просадки грунта, были эвакуированы. После первоочередных противоаварийных мер Организованы работы по устройству обводной линии коллектора.