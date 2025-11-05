В Севастополе открыли мемориальную доску Герою России Никите Мечтанову

Боец с позывным "Мечта" считался одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Память участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации Никиты Мечтанова, погибшего 30 октября 2023 года при исполнении воинского долга, почтили в Севастополе, открыв мемориальную доску. Боец с позывным "Мечта" считался одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе мы открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Никите Григорьевичу Мечтанову. <…> В доме на улице Колобова - там, где жил Никита Григорьевич - мы вместе с его родными, близкими, сослуживцами почтили его память. Очень правильно, что доску почета в его честь мы открыли именно сегодня, в День военной разведки. Как сказала Елена Александровна Мечтанова, супруга Никиты Григорьевича, он любил и чтил этот праздник", - написал он.

Губернатор рассказал, что Никита Мечтанов - боец с позывным "Мечта" - был не просто одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, а буквально первопроходцем в войне дронов. Во многом его опыт и опыт его боевого товарища "Свята" - Вячеслава Александровича Пастухова - стал учебным пособием для сегодняшних бойцов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. С июля по октябрь 2023 года "Мечта" уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы противника. Мечтанов геройски погиб 30 октября 2023 года при исполнении воинского долга.

"У Никиты Григорьевича была мечта - заслужить звание Героя России. И сегодня нет никаких сомнений, что он действительно его заслужил своими подвигами, преданностью к Отчизне и боевым товарищам. В апреле 2024 года указом нашего президента Никите Григорьевичу было посмертно присвоено это звание. Никита Григорьевич Мечтанов был человеком, беззаветно любящим свою Родину, и служил ей до конца. Я горжусь, что он жил в Севастополе, и что такой герой есть в нашем священном пантеоне", - добавил Развожаев.

Никита Мечтанов воевал в составе роты спецназа бригады разведки на Донецком и Луганском направлении, в Запорожье и Херсонщине, участвовал в освобождении Каховской ГЭС. Геройски погиб 30 октября 2023 года под поселком Крынки Херсонской области.