Власти Южной Осетии погасят кредиты погибших в зоне СВО бойцов

Такое решение призвано снять финансовое бремя с семей и близких, отметила пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова

ЦХИНВАЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев распорядился взять под государственную опеку семьи погибших в зоне специальной военной операции бойцов и погасить оставшиеся после них долги по кредитам. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова.

"В результате трагических событий на передовой многие наши защитники отдали свою жизнь, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции. По поручению президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева, государство берет на себя заботу о родных этих героев. Государство оплатит оставшиеся кредиты в Сберегательном банке республики, которые были взяты на имя участников СВО, погибших при выполнении служебного долга. Такое решение призвано снять финансовое бремя с семей и близких", - сказала Босикова.

По словам пресс-секретаря, президент отметил, что семья и близкие защитников Отечества должны чувствовать поддержку государства в этот трудный период. "Это не только проявление глубокого уважения к подвигу каждого, но и реальная забота о тех, кто остался после потерь", - заключила она.