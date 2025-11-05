ПСБ и ЦСКА намерены совместно развивать физкультурно-спортивную деятельность

Соглашение также предусматривает деятельность сторон в области организации мероприятий, способствующих спортивной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Банк ПСБ и Федеральное автономное учреждение Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) намерены совместно развивать физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность. Это подразумевает соглашение о взаимодействии, подписанное сторонами в рамках форума "Россия - спортивная держава", сообщила пресс-служба банка.

"Стороны подписали соглашение о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, определению приоритетных задач развития физкультуры и спорта, в том числе в части адаптивного и паралимпийского спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение также предусматривает совместную деятельность сторон в области организации мероприятий, способствующих спортивной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм и, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения", - пояснил председатель ПСБ Петр Фрадков, чьи слова приводит пресс-служба.