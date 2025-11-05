ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Андрей Воробьев передал награды добровольцам подразделения БАРС

Губернатор Подмосковья отметил, что добровольцы по зову сердца встали на защиту Родины
Редакция сайта ТАСС
16:04

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал государственные награды добровольцам подразделения БАРС. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.

"Сегодня передал государственные награды добровольцам подразделения БАРС - тем, кто в зоне СВО выполняет самые сложные боевые задачи. Старшина с позывным Добрый получил свой третий Орден Мужества. За плечами - пять командировок, тяжелое ранение и десятки выполненных заданий. Одно из последних - прорыв на передовую под прикрытием группы, сбившей два вражеских БПЛА", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Также награды получили разведчики, среди которых рядовой Константин (удостоен медали "За отвагу") и девушка с позывным Сарбона (получила медаль "За храбрость" II степени). Она служила в разведвзводе "Ночные ведьмы 2.0", корректировала огонь артиллерии, а затем стала сапером.

Медали "За храбрость" II степени также получили медик штурмового отряда с позывным Гвардейск, оператор БПЛА Евгений, командир группы Андрей и рядовой Илья. Медали "За отвагу" получили подполковник запаса Олег, командир роты Александр и старший стрелок Денис.

"Это люди, которые по зову сердца встали на защиту Родины. И мы со своей стороны делаем все, чтобы они чувствовали поддержку - и на передовой, и после возвращения домой", - заключил Воробьев. 

Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия