Андрей Воробьев передал награды добровольцам подразделения БАРС

Губернатор Подмосковья отметил, что добровольцы по зову сердца встали на защиту Родины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал государственные награды добровольцам подразделения БАРС. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.

"Сегодня передал государственные награды добровольцам подразделения БАРС - тем, кто в зоне СВО выполняет самые сложные боевые задачи. Старшина с позывным Добрый получил свой третий Орден Мужества. За плечами - пять командировок, тяжелое ранение и десятки выполненных заданий. Одно из последних - прорыв на передовую под прикрытием группы, сбившей два вражеских БПЛА", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Также награды получили разведчики, среди которых рядовой Константин (удостоен медали "За отвагу") и девушка с позывным Сарбона (получила медаль "За храбрость" II степени). Она служила в разведвзводе "Ночные ведьмы 2.0", корректировала огонь артиллерии, а затем стала сапером.

Медали "За храбрость" II степени также получили медик штурмового отряда с позывным Гвардейск, оператор БПЛА Евгений, командир группы Андрей и рядовой Илья. Медали "За отвагу" получили подполковник запаса Олег, командир роты Александр и старший стрелок Денис.

"Это люди, которые по зову сердца встали на защиту Родины. И мы со своей стороны делаем все, чтобы они чувствовали поддержку - и на передовой, и после возвращения домой", - заключил Воробьев.