Неделя моды в Екатеринбурге стартовала с показа коллекций дизайнеров России

На подиум во время мероприятий выйдут более 800 моделей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Шоу-показ новых коллекций мужской и женской одежды дизайнеров России и Киргизии стартовал в рамках XXIII сезона проекта "Неделя моды в Екатеринбурге", передает корреспондент ТАСС с места событий.

На подиуме Уральского центра развития дизайна в Екатеринбурге стартовали показы более 50 российских дизайнеров. Зрители увидели большой выбор повседневной и праздничной одежды для женщин и мужчин, также были представлены женские шубы и мужская верхняя одежда, аксессуары. Кроме того, в рамках мероприятий Недели моды запланирован спецпоказ дебютных коллекций дизайнеров ведущих вузов страны. На подиум во время мероприятий Недели моды выйдут более 800 моделей.

XXIII сезон Недели моды в Екатеринбурге продлится до 9 ноября. Сезон проводится в память об основателе и руководители Неделей моды в Екатеринбурге - Надежде Матюхиной, умершей в сентябре 2025 года. Главной целью проекта является развитие индустрии моды в России, популяризация российских брендов и поддержка молодых специалистов.