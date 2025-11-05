Сальдо: Анджелину Джоли привезли в Херсон для отвлечения от краха ВСУ

Вместо Tomahawk США поставили Украине актрису, отметил губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Приезд в Херсон голливудской актрисы Анджелины Джоли организовали PR-менеджеры киевского режима, чтобы отвлечь внимание от невыгодной для ВСУ ситуации на фронте. Об этом заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Вместо Tomahawk [США] поставили Украине Анджелину Джоли. А если серьезно, то в 2022 году она уже посещала Львов, как выяснилось - не бесплатно. А теперь киевские пиарщики вызвали ее в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется "антикриз", - сказал Сальдо.

О том, что Джоли посетила подконтрольный Киеву город Херсон, ранее сообщило издание "Страна". В своем Telegram-канале оно опубликовало две фотографии актрисы, сделанные, как утверждается, в Херсоне.