Германия запретит въезд россиянам с небиометрическими загранпаспортами

Небиометрические заграничные паспорта россиян могут быть использованы лишь в тех случаях, когда в них имеется действующая германская виза, рассказали в германском посольстве в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ФРГ запретит въезд гражданам России с небиометрическими загранпаспортами с 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте германского посольства в Москве.

"С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт, - сказано в сообщении. - Небиометрические заграничные паспорта россиян могут быть использованы лишь в тех случаях, когда в них имеется действующая германская виза".

В настоящее время пятилетние паспорта граждан РФ не признают семь европейских стран: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.