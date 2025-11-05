Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище

Церемония состоится в 13:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Юрий Николаев © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище 8 ноября, где также пройдет прощание с артистом. Об этом ТАСС сообщили родственники Николаева.

"Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.

Ранее о смерти Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье телеведущего.