Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов "Барс-НН"

По словам Андрея Гнеушева, крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вступил в ряды нижегородских резервистов "Барс-НН".

"Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов "Барс-НН". Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке", - написал Гнеушев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области. "Поэтому, как и многие нижегородцы, вошел в резерв "Барс-НН". Напомню всем еще раз, что пребывание в составе резерва "Барс-НН" не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории нашей области", - добавил замгубернатора.