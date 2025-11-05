В Дагестане более 2,5 тыс. участников СВО стоят в очереди на получение земли

Участки получили более 1 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. участников СВО и членов их семей находятся в очереди на получение земельных участков в Республике Дагестан. Участки получили более 1 тыс. человек, сообщил в ходе видеоинтервью в студии ТАСС вице-премьер - министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заур Эминов.

"Сегодня состоят в очереди более 2,5 тыс. бойцов СВО и членов их семей, последняя цифра была 2 567 человек. Ежедневно люди обращаются с заявлениями", - сообщил Эминов.

По его словам, участки получили более 1 тыс. человек. "Нам удалось в аренду и собственность предоставить более тысячи земельных участков. Мы понимаем, что не в каждом муниципальном образовании есть активная динамика в этом вопросе, и в рамках поручения главы Республики Дагестан мы прорабатываем сейчас механизм предоставления альтернативных мер - это денежная компенсация вместо предоставления земельного участка", - добавил спикер.

Он также отметил, что для организации этой работы разработан порядок, создана межведомственная комиссия при Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, организованы семинары-совещания с участием представителей районов и городов, общественных организаций и бойцов СВО.

"В документы территориального планирования и генеральные планы муниципальных образований Дагестана вносятся изменения в целях последующего предоставления участникам СВО, их семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В муниципальных образованиях республики разработаны административные регламенты по предоставлению услуги", - рассказал Эминов.

Спикер подчеркнул, что в рамках деятельности межведомственной комиссии будет разработан рейтинг муниципалитетов. "Мы подготовили предложение о включении показателей по предоставлению земельных участков участникам СВО в критерии оценки эффективности глав муниципальных образований", - сообщил спикер.