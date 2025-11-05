Путин: предки научили россиян не доводить страну до раздоров

Глава государства также напомнил об отмечавшемся накануне Дне народного единства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Участники Ополчения 1612 года своим примером дали и современным россиянам урок - не доводить ссоры до раздоров и беречь Отечество. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Глава государства напомнил об отмечавшемся накануне Дне народного единства. "Этот праздник связан с переломными событиями начала XVII века, с победой над интервенцией и Смутой. Это был настоящий народный подвиг, и он был совершен представителями разных сословий, разных национальностей во имя общего Отечества", - напомнил Путин.

"Вместе с тем те далекие события - это и урок всем нам, причем на все времена. Назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, самих основ государства", - перечислил президент.