Российские полярники отправились в 71-ю антарктическую экспедицию из Петербурга

Судно преодолеет около 15 тыс. км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Российские полярники отправились в 71-ю антарктическую экспедицию на научно-экспедиционном судне "Академик Федоров" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

"5 ноября 2025 года из Санкт-Петербурга в Антарктику вышло научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" Арктического и антарктического научно-исследовательского института с участниками 71-й Российской антарктической экспедиции на борту. Через три океана - Атлантический, Индийский и Южный - судно преодолеет около 15 000 километров и доставит к берегам Антарктиды участников сезонных научных работ, зимовочного персонала и более 2 000 тонн экспедиционного груза", - говорится в сообщении.

Направляясь к берегам Антарктиды, судно сделает непродолжительную остановку в Кейптауне и прибудет к месту назначения во второй половине декабря. В ходе рейса вдоль берегов Антарктиды НЭС "Академик Федоров" посетит станции Прогресс, Мирный, Новолазаревская, полевую базу Молодежная, станцию Гора Вечерняя Белорусской антарктической экспедиции, а также выполнит морские научные исследования в Южном океане. В плавании судно пробудет более пяти месяцев, после чего вернется в порт Санкт-Петербург.

В январе 2026 года в Антарктиду направится второе судно обеспечения Арктического и антарктического научно-исследовательского института - НЭС "Академик Трешников". Оно посетит российские станции Беллинсгаузен, Прогресс и полевую базу Молодежная.

Во время новой антарктической экспедиции будут продолжены круглогодичные метеорологические, радиологические и геофизические исследования, сезонные океанологические исследования Южного океана, мониторинг фауны на субантарктических островах, включая учет и изучение животных. Также продолжатся поиск перспективных лекарственных соединений в уникальных антарктических микроорганизмах, медицинские исследования с использованием современных диагностических систем, что представляет большой интерес для будущих космических полетов и напланетных баз. Научная программа экспедиции включает порядка 47 комплексных исследований, к выполнению которых привлечены представители 23 научных институтов и организаций разного профиля.

"Новый сезон Российской антарктической экспедиции - один из важнейших этапов в непрерывном развитии отечественных исследований в Антарктике. Для нас это не просто период полевых работ, а комплексная программа, объединяющая фундаментальную науку, современные технологии и международное сотрудничество. В этом сезоне мы сосредоточимся на получении новых данных и наблюдений, которые помогут лучше понять климатические процессы, происходящие в Антарктиде и мире", - передала пресс-служба слова директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова.