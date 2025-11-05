На Херсонщине создадут единую систему поддержки бойцов, ветеранов и их семей

Соглашение подписали комитет семей воинов Отечества Херсонской области, Ассоциация ветеранов СВО и организация "Боевое братство"

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Единую систему поддержки военнослужащих и ветеранов разных военных конфликтов, а также членов их семей создадут в Херсонской области - соответствующее соглашение между профильными организациями подписано в Геническе, сообщили в комитете семей воинов Отечества региона.

"В Геническе состоялось знаковое событие, продолжающее идею сплоченности российского народа - торжественная встреча "Преемственность", объединившая воинов Отечества разных эпох. В рамках мероприятия руководители ведущих ветеранских и общественных организаций региона подписали трехстороннее соглашение о создании единой системы поддержки военнослужащих, ветеранов и членов их семей", - говорится в сообщении.

Во время встречи в одном зале собрались участники девяти военных конфликтов, в том числе ветеран Великой Отечественной войны. Само соглашение подписали комитет семей воинов Отечества Херсонской области, Ассоциация ветеранов СВО и организация "Боевое братство". Предполагается, что стороны объединят усилия по правовой, социальной и психологической поддержке военнослужащих, ветеранов и их родных.

"Сегодня мы сделали не просто формальный шаг - мы создали живой, работающий механизм взаимопомощи. Отныне наши организации действуют как единая команда, где каждая структура вносит свой уникальный вклад в общее дело поддержки тех, кто сражался и сражается за Россию", - приводятся в сообщении слова руководителя комитета семей воинов Отечества Херсонской области Ольги Симановой.