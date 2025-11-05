В Брянской области ввели ограничения на публикацию данных о местоположении военнослужащих

Запрет распространяется на публикацию сведений о применении на территории региона артиллерийских боеприпасов, беспилотников, средств ПВО, о местах временной дислокации военнослужащих

БРЯНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Запрет на публикацию сведений о местоположении военнослужащих ввели в Брянской области. Соответствующий указ губернатора региона опубликован на портале правовых актов.

"Запретить на территории Брянской области публикацию и распространение информации (фото- и видеоизображения, координаты и т. д.), позволяющей определить местонахождение военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, запрет распространяется на публикацию сведений о применении на территории региона артиллерийских боеприпасов, беспилотников, средств ПВО, о местах временной дислокации военнослужащих, а также об осуществлении или последствиях терактов, диверсий или чрезвычайных происшествий.