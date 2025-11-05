Голикова: 47% опрошенных ежедневно встречают негативные межнациональные новости

Подобные вбросы требуют незамедлительного реагирования и пресечения спекуляций и интерпретаций, сообщила вице-премьер

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. 47% опрошенных граждан России ежедневно встречают негативные новости по теме межнациональных отношений, подобные вбросы требуют незамедлительного реагирования и пресечения спекуляций и интерпретаций. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Социологическое исследование этого лета, проведенное АНО "Диалог", показывает, что 62% опрошенных граждан проявляют интерес к новостям с упором на национальность, 47% ежедневно встречают негативные новости по теме межнациональных отношений, а 52% встречали фейки с акцентом на национальность. Если в 2022 году по этой теме было зафиксировано 15 уникальных фейков, то на октябрь этого года выявлено уже 63 информационных вброса с десятками тысяч копий. Основные информационные линии - это правонарушения, насилие и мошенничество с упором на национальность и религию. Конечно, на такие вбросы необходимо реагировать оперативно, первыми выходить в публичное поле с правдой, не дожидаясь интерпретаций и спекуляций", - сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям.

Она уточнили, что только на фундаменте "правильной работы с происшествиями и вбросами" можно строить системную позитивную работу "по освещению добрососедских, дружеских отношений всех народов России".