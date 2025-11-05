Экс-президента Чехии Земана прооперировали

Она касалась пищеварительного тракта, сообщил его помощник Лубош Прохазка

ПРАГА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Чехии (2013-2023) Милош Земан перенес операцию на пищеварительном тракте, ее провели в больнице Мотол. Об этом сообщил помощник экс-лидера республики Лубош Прохазка.

"Милошу Земану сегодня в больнице Мотол проведена операция, которая касалась пищеварительного тракта. По словам его супруги Иваны Земановой, бывший глава государства находится в стабильном состоянии. Экс-президент останется [в больнице] под присмотром врачей до конца недели", - написал Прохазка в Х.

Земан был госпитализирован 3 ноября. Экс-президенту в середине октября провели срочную операцию по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс, согласно новостному порталу Blesk, образовался у 81-летнего Земана после недавнего бронхита. Несмотря на болезнь, экс-президент продолжал вести активный образ жизни. Несоблюдение режима покоя негативно отразилось на его здоровье.