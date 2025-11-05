Ученый попросил Путина взять под охрану рубеж обороны Москвы под Звенигородом

Научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков подчеркнул, что у него есть 2 тыс. подписей от жителей столицы и западного Подмосковья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о придании охранного статуса последнему рубежу обороны Москвы в 1941 году под Звенигородом. Тишков заявил об этом на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"У меня есть письмо на ваше имя от жителей Москвы и западного Подмосковья, 2 тыс. подписей граждан Российской Федерации. Суть его в том, что в канун памятного юбилея 85-летия битвы за Москву мы просим вас дать поручение правительству Москвы и правительству Московской области рассмотреть вопрос о придании охранного статуса последнему уцелевшему от застройки ландшафту рубежа обороны Москвы под городом Звенигордом", - сказал Тишков.