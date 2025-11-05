Голикова: создание Национального словарного фонда завершится в 2026 году
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Создание Национального словарного фонда - общедоступной государственной информационной системы, содержащей словари разных типов, завершится в 2026 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В 2026 году мы завершим создание Национального словарного фонда - общедоступной государственной информационной системы, содержащей словари разных типов, включая нормативные, фиксирующие нормы современного русского литературного языка", - сказала Голикова на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Она отметила, что создается также Всемирный атлас языков. В настоящее время в профиль РФ во Всемирный атлас внесены сведения об использовании более 70 языков народов России в издательской сфере, кинематографе, СМИ и интернете.