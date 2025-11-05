Голикова: создание Национального словарного фонда завершится в 2026 году

Вице-премьер отметила, что создается также Всемирный атлас языков

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Создание Национального словарного фонда - общедоступной государственной информационной системы, содержащей словари разных типов, завершится в 2026 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 2026 году мы завершим создание Национального словарного фонда - общедоступной государственной информационной системы, содержащей словари разных типов, включая нормативные, фиксирующие нормы современного русского литературного языка", - сказала Голикова на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Она отметила, что создается также Всемирный атлас языков. В настоящее время в профиль РФ во Всемирный атлас внесены сведения об использовании более 70 языков народов России в издательской сфере, кинематографе, СМИ и интернете.