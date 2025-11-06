Школьники РФ и Белоруссии исследуют семена томатов, побывавшие в космосе

Им предстоит прорастить "космические" семена параллельно с контрольной группой земных аналогов, изучить влияние невесомости, экстремальных температур и космической радиации на всхожесть и рост растений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Второй этап проекта "В космос со своим помидором" стартовал в Москве. В его рамках российские и белорусские школьники проведут эксперименты с семенами томатов, отправившимися в космос на борту биоспутника "Бион-М" №2. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции "Российской газеты".

"Особые сорта томатов из "помидорных столиц" - Ивье и Минусинска - прошли орбитальный полет продолжительностью один месяц. Теперь юные исследователи из гимназии №1 г. Ивье, школы №9 г. Минусинска и московской школы № 1980 под руководством ученых проведут сравнительный анализ влияния космических условий на развитие растений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьникам предстоит прорастить "космические" семена параллельно с контрольной группой земных аналогов, изучить влияние невесомости, экстремальных температур и космической радиации на всхожесть и рост растений.

Организаторы проекта подчеркнули, что эксперимент представляет значительный интерес для фундаментальной науки. "Полученные данные могут быть использованы при разработке систем жизнеобеспечения для длительных космических миссий. Кроме того, проект демонстрирует успешную модель научно-образовательного сотрудничества в рамках Союзного государства", - рассказали они.

По завершении пресс-конференции участники из двух стран договорились встретиться через год и сравнить урожай.