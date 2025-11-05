Атаман ВсКО поблагодарил Путина от лица принимающих участие в СВО казаков

Виталий Кузнецов также подчеркнул, что казаки оказывают поддержку участникам специальной военной операции и жителям исторических регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов в ходе заседания Совета по межнациональной политике поблагодарил президента РФ Владимира Путина от лица казаков, принимающих участие в специальной военной операции, за поддержку и внимание со стороны президента и правительства страны.

"Сегодня казаки участвуют в специальной военной операции. На традициях предков воспитывают новое поколение патриотов - в семьях, казачьих кадетских корпусах. <…> От лица бойцов передаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, огромную благодарность за внимание, за ваше внимание и внимание правительства Российской Федерации всему российскому казачеству", - сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что казаки оказывают поддержку участникам специальной военной операции и жителям исторических регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "Во все времена казачьи войска были синонимом веротерпимости и взаимоуважения разных народов, объединенных призванием защищать Родину-матушку Россию, сегодня мы продолжаем быть верными заветам отцов. В добровольческих казачьих формированиях Вооруженных сил [РФ] доблестно сражаются все многонациональные народы нашей великой страны - и русские, и представители народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока", - добавил атаман.

Кузнецов особо отметил значимость участия в юбилейный год в параде Победы на Красной площади в Москве парадных расчетов Всевеликого войска Донского, Кубанского и Терского. "В Год защитника Отечества знаком высочайшего доверия и признания заслуг казачества в защите Родины стало боевое знамя [переданное] казачьей разведывательной бригаде "Терек", отмеченное вашей подписью, Владимир Владимирович. И, конечно, отдельная благодарность за создание в самом центре нашей Родины, в городе-герое Москве, Центрального музея российского казачества в составе Государственного исторического музея", - сказал атаман.