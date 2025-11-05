Косачев: межнациональные отношения - это солнечное сплетение в организме общества

По нему враги будут бить целенаправленно, заявил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Межнациональные отношения в российском обществе напоминают солнечное сплетение в организме, по которому враги будут бить целенаправленно. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на заседании совета по межнациональным отношениям.

Как отметил Косачев, доля граждан России, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений, достаточно высока и имеет тенденцию к возрастанию. "Это подтверждает, что система работает, <...> держит удар, хотя мы прекрасно понимаем, что число атак на эту систему будет возрастать", - добавил он.