Поликлиника в городе Задонске Липецкой области открылась после капитального ремонта

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что в учреждении оснастили зубопротезный кабинет с лабораторией и создали отдельный кабинет стоматолога для детей

ЛИПЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершился в поликлинике районной больницы в городе Задонске Липецкой области. На проведение работ из областного бюджета было выделено 88 млн рублей, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сегодня поликлиника Задонской районной больницы открылась после капитального ремонта. Учреждение обслуживает больше 30 тыс. человек. На проведение работ из областного бюджета было выделено 88 млн рублей. В здании заменили инженерные сети, обновили фасад и кровлю, сделали косметический ремонт внутри, купили новую мебель", - сказал Артамонов.

Помимо этого, в учреждении провели модернизацию материально-технической базы, добавил губернатор.

"Для поликлиники приобрели современное диагностическое оборудование, в том числе пять стоматологических установок, цифровой маммограф, две УЗИ-системы, видеоэндоскопические комплексы, холтеровские системы мониторирования, приборы для кардиологии, пульмонологии, неврологии и офтальмологии", - пояснил Артамонов.

По его словам, в учреждении также оснастили зубопротезный кабинет с лабораторией и создали отдельный кабинет стоматолога для детей.

"Качественная и доступная медицина должна быть во всех районах области и в шаговой доступности. Для этого мы последовательно модернизируем медицинские учреждения, строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем современное оборудование, чтобы жители могли проходить качественное обследование и получать эффективное лечение в своем муниципалитете, а молодые специалисты оставались работать на малой родине", - подчеркнул Артамонов.