Путин передал привет ветерану боевых действий в ДНР афганцу с позывным Абдулла

Президенту России сообщили, что потерявший на фронте ноги доброволец встал на протез

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил передать привет ветерану боевых действий в Донбассе, бывшему ополченцу афганского происхождения Рафи Абдулу Джабару с позывным Абдула.

На заседании совета по межнациональным отношениям глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал президенту о том, что потерявший на фронте ноги доброволец, наконец, встал на протез. "Видеоподтверждение прислал, я вам потом покажу. На прошлой неделе он сделал первые шаги на своих новых ногах. Передавал вам слова признательности, благодарности. Сказал: "Я горд и счастлив, что вам есть дело до таких простых солдат, как я". Он называет себя "я - русский солдат афганского происхождения", - рассказал Баринов.

"Ему передавайте большой привет и всяческих успехов в его будущем здесь в России", - ответил Путин.