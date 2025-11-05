Оператор предупредил о перебоях со связью в Новороссии

Для абонентов открыли аварийный роуминг

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Перебои с мобильной связью возможны в Запорожской и Херсонской областях, предупредил оператор цифровых услуг "Миранда-медиа". Для абонентов открыт аварийный роуминг, отметили в компании.

"В Запорожской и Херсонской областях возможны сбои в предоставлении услуг мобильной связи. В Херсонской области для абонентов "Миранды" и "МирТелекома" открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком". Для абонентов оператора "+7Телеком" открыт аварийный роуминг в сети "МирТелеком" в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в Telegram-канале оператора.

В "Миранде" пояснили, что если мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, необходимо выбрать эту сеть вручную. Для этого может потребоваться ввести код сети. Код "Миранды" - 25054, код "МирТелекома" - 25094, код "+7Телеком" - 25096.

В этом режиме доступны голосовые вызовы, СМС и передача данных. Все услуги тарифицируются по обычным тарифам без дополнительной платы, подчеркнули в компании.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за аварийного отключения высоковольтной ЛЭП порядка 200 тыс. жителей в 300 населенных пунктах остались без света.