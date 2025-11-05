Социолог готов совершенствовать исследования межнациональных отношений в РФ

Научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш заявил, что Российская академия наук готова проанализировать имеющийся опыт и подготовить предложения

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш заявил о готовности коллектива разработать предложения по совершенствованию исследований межнациональных отношений в России. Об этом ученый говорил на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"Российская академия наук готова проанализировать имеющийся опыт и подготовить предложения по совершенствованию проведения социологических исследований в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в интересах органов власти Российской Федерации", - сказал Черныш.

Социолог напомнил, что научные методики исследования межнациональных отношений в России вырабатывались примерно 20 лет назад, и их необходимо привести в соответствие с требованиями современности.

"Все сложнее использовать традиционные методы сбора и анализа социологической информации таких, как опрос внутри домохозяйств или телефонный опрос", - отметил Черныш. За последние 30 лет, по его словам, не только в стране, но и в мире неуклонно растет процент отказов от ответов, и в настоящее время "любой опросный центр собирает около 20 интервью из 100 контактов", то есть 80% отказываются.

В качестве возможных методов улучшения ситуации Черныш предложил активнее использовать онлайн-методы, а также панельные исследования (сбор информации у постоянной группы респондентов в течение длительного времени).