В Башкирии на трассе Уфа - Инзер - Белорецк разрешили движение

Ограничения сняли для легковых автомобилей

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Движение для легковых автомобилей открыли на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк с 67-го по 222-й км в Башкирии, которую ранее перекрыли из-за снега и гололеда. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

"Снято ограничение для легковых транспортных средств на трассе Уфа - Белорецк (участок: 67 км - 222 км). Для остального транспорта ограничения продолжают действовать до 07:00 (05:00 мск - прим. ТАСС), - говорится в сообщении.

Ранее трассу закрыли из-за сложных погодных условий: снега, гололеда, ветра.

В Башкирии в предстоящие сутки прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах, местами порывы ветра 15-20 м/с, видимость на автодорогах ухудшится в тумане до 500-1000 м.