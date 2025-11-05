В КБР прошел первый в стране форум по проблемам отказа от вакцинации

Медицинский форум состоялся в Нальчике

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Первый в стране медицинский форум по проблемам отказа от вакцинации прошел в столице Кабардино-Балкарии (КБР). В нем приняли участие порядка 700 человек: не только доктора, но и представители широкой общественности, родители, сообщили в региональном Минздраве.

"Мероприятие стало первым в России по актуальной теме отказа от вакцинации. Оно прошло в формате открытого диалога экспертов с родителями детей, с мамами, у которых есть вопросы и сомнения, связанные с вакцинацией. Этим форум отличается от остальных и впечатляет своим масштабом, так как люди, а их порядка 700 человек, заполнили зал и с интересом слушали доклады", - отметила заведующая кафедрой педиатрии им. Г. Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ирина Захарова.

Медицинский форум состоялся в Нальчике по инициативе Минздрава Кабардино-Балкарии. Главная цель - донести до медицинского сообщества и жителей республики проверенную, научную информацию о вакцинации. Среди ключевых тем - разбор мифа о связи вакцинации и аутизма, история побед над инфекциями благодаря прививкам, специфика формирования иммунитета у часто болеющих детей.

"Это было действительно массовое медицинское просвещение, практически первое в стране в таком формате. Такая информация абсолютно необходима, она подготовлена, и этот опыт надо тиражировать. Потому что без такого донесения информации мы не сможем побороть неграмотность тех, кто порождает антиваксерное движение в России, да и в мире тоже", - сказал профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Эксперты рассказали, что планируют выпустить методичку для родителей по вакцинации детей, удобную для тиражирования в медорганизациях региона.