В Москве в рамках капремонта обновляют системы отопления, водоснабжения и водоотведения

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков заверил, что в работах используются исключительно отечественные материалы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году около 4 тыс. систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тыс. домов общей площадью более 300 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года в более чем 12 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменили около 4 тыс. систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновили в Центральном (1 357), Северном (658) и Северо-Западном (290) административных округах.

"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.