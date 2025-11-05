В Псковской области обновят восемь объектов ЖКХ до конца 2025 года

На эти цели направили 743 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Восемь объектов ЖКХ обновят в Псковской области в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". На эти цели направлены 743 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

"Восемь объектов ЖКХ должны быть обновлены в Псковской области в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году. На эти цели выделено 743 млн рублей. Реализация позволит улучшить качество коммунальных услуг более чем для 170 тысяч жителей региона", - сказано в сообщении.

В частности, в Пушкинских Горах впервые строят сети водоотведения, их в муниципалитете прежде не было. В Пскове продолжается капремонт канализационного коллектора на Запсковье. Кроме того, в деревне Вязье Дедовичского округа реконструируют очистные сооружения, в Писковичах - сети водоснабжения, а в Великих Луках - водовод через железнодорожные пути.

"Часть мероприятий реализуется благодаря поддержке, полученной в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. Один из самых капиталоемких и сложных объектов среди них - котельная № 9. Уникальная конструкция требует совместных решений подрядчика и проектировщика. Трудности в процессе реконструкции возникают, но они решаемы", - добавил губернатор.