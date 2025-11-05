Президент Академии наук Чечни: Зеленский пытается спровоцировать мусульман РФ

Джамбулат Умаров отметил, что Владимир Зеленский любит позировать у разных барельефов, в том числе у барельефа имама Шамиля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается спровоцировать мусульман России, настроив их против своей страны, однако его попытки тщетны. Такое мнение выразил президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

"Пользуясь случаем, также хочу отметить, что <…> главарь киевской преступной хунты Зеленский любит часто, так сказать, позировать у разных барельефов, в том числе у барельефа имама Шамиля. Этим самым пытаясь спровоцировать мусульман Поволжья, горских народов Кавказа, нашу молодежь, для того, чтобы они, поддавшись этим провокациям, выступили с антироссийскими выпадами. Но, поверьте, наша молодежь и мы восприняли это не больше, чем очередную наскучившую репризу из его старой профессии", - сказал он на заседании Совета по межнациональной политике с президентом РФ Владимиром Путиным.

Умаров подчеркнул, что Зеленскому и "натовским ястребам" пора оставить свои попытки провокаций. "И Зеленскому вместе с его нацистами, и разным натовским ястребам с их приспешниками, сатанистам и террористами разных направлений <…> мы совершенно определенно сегодня можем сказать, что воинственные джигиты России громили и будут беспощадно громить ее врагов", - отметил он.