В Москве отремонтируют здание спортивной школы олимпийского резерва

Специалисты, в частности, заменят перегородки, оштукатурят стены и проведут финишную отделку

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капитального ремонта здания спортивной школы олимпийского резерва "Гольяново" ГБУ ДО "Московская баскетбольная академия" по адресу: Новосибирская улица, дом 11А. Об этом сообщил председатель столичного комитета Иван Щербаков.

"Согласно проекту, в трехэтажном здании спортивной школы отремонтируют все помещения, приведут в порядок фасады и кровлю. Для проведения работ предусмотрено использование современных долговечных материалов", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что работы будут исполнены департаментом спорта Москвы. В ходе внутренних работ специалисты отремонтируют и частично заменят перегородки, оштукатурят стены и проведут финишную отделку в зависимости от функционального назначения помещений. На полах поменяют стяжку и гидроизоляцию, сделают новое напольное покрытие. Также в здании проведут ремонт потолков с устройством звукоизоляции, установят новые двери, окна и витражи.

"Поверхности фасадов и цоколя очистят от загрязнений, после чего выполнят новую декоративную отделку панелями. Во входных группах поменяют покрытие и облицовку крылец, а также двери, ограждения и конструкции козырьков. Ремонт также затронет крышу здания. На ней заменят кровельное покрытие и защитное ограждение, приведут в порядок надстройки", - добавили в комитете.