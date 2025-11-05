Хуснуллин обсудил развитие конноспортивного клуба в Запорожской области

В частности, было предложено построить крытый манеж для занятий верховой ездой

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Возможность развития конноспортивного клуба в Мелитополе обсудил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин с представителями власти Запорожской области во время рабочей поездки в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В рамках визита Марат Шакирзянович посетил конноспортивный клуб "Аллюр" в Мелитополе, где десятки ребят учатся верховой езде. Министерству спорта Запорожской области и федерации конного спорта удалось сохранить поголовье и содержать в порядке территорию клуба. Однако помощь в развитии спортивного клуба нужна, в частности обсудили возможность построить крытый манеж для занятий верховой ездой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, создание современного, доступного и социально ориентированного конноспортивного центра "позволит сочетать массовый детский спорт, эффективную реабилитацию для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, реабилитацию ветеранов специальной военной операции и спортивную подготовку детей".

Кроме того, Хуснуллин осмотрел ряд социально значимых объектов строительства и развития инфраструктуры, добавил Балицкий. В частности, детский сад в Мелитополе "Жемчужина", который открылся 1 сентября после капитального ремонта.

Вице-премьер также провел совещание по социально-экономическому развитию региона с администрацией губернатора и правительства Запорожской области. Одним из главных вопросов было исполнение бюджета и реализации федеральных программ, заключил Балицкий.