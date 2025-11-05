Президент Академии наук Чечни: народы Кавказа готовы сражаться за суверенитет РФ

Путин поблагодарил Умарова за эмоциональное выступление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Народы Северного Кавказа готовы сражаться за суверенитет и свободу России. Такое мнение высказал на заседании Совета по межнациональным отношениям президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

"Я хочу заверить вас, товарищ верховный главнокомандующий, что чеченцы, уверенно идущие по созидательному пути незабвенного Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадыровых, которые при вашей поддержке одержали убедительную победу над международным терроризмом и разрухой, а также другие горские народы Кавказа - я в этом абсолютно уверен - сегодня готовы храбро сражаться. Каждый горец, каждая горянка готовы храбро сражаться за интересы, за суверенитет и свободу нашего государства", - обратился Умаров к президенту России Владимиру Путину.

В этой готовности, по мнению Умарова, народы Северного Кавказа могут продолжить дело живших в XIX-XX вв. генерала Александра Чеченского, генерала Эрисхана Алиева, погибшего в Сталинградской битве Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, а также "благородных предков в составе "Дикой дивизии" - чеченского полка, ингушского полка, осетинского".

"Мы будем делать это также храбро и достойно, как делали это во главе с Ахматом-Хаджи, разрушив все террористические устои и отправив их на обочину истории. Мы будем делать это точно также, как делает сегодня генерал Кадыров во главе различных подразделений "Ахмата", которые сегодня вырывают зубами, пядь за пядью священные земли Новороссии. Мы это делали, никогда не подводили вас и никогда не подведем вас в будущем", - сказал Умаров.

Путин поблагодарил Умарова за эмоциональное выступление. "Я не сомневаюсь ни в одном слове, которое сейчас прозвучало. Благодарю вас", - ответил он главе Академии наук Чечни.