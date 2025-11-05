В подконтрольной Киеву части ДНР прекратили движение некоторых поездов

Украинские власти остановили железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Украина остановила железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

"Тяжелое, но важное решение <...>, временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области, - написал он в своем Telegram-канале. - Сейчас организовываем автобусные шаттлы между Краматорском - Славянском и временной конечной станцией".

По его словам, также ограничено движение пригородных поездов. Филашкин добавил, что "решение продиктовано факторами безопасности".

Компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") также подтвердила в своем Telegram-канале, что для поездов на этом направлении конечной станцией теперь будет Гусаровка или Барвенково Харьковской области.