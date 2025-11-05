Программа "Муравьев-Амурский 2030" привлекает на госслужбу мотивированных людей

Ее участники проходят стажировки в федеральных, региональных и муниципальных органах власти

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Программа подготовки управленческих кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030" привлекает мотивированных и профессиональных молодых людей. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"По решению президента программа будет работать как минимум до 2030 года. Ожидаем, что ее итогом будет привлечение на государственную службу сотен новых мотивированных профессиональных молодых людей", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Обучение по программе "Муравьев-Амурский 2030" сочетает образовательные модули, стажировки и разработку собственных проектов по управлению и развитию территорий, и главное - обязательные два года государственной службы в регионах ДФО.

Чекунков встретился в формате видеоконференции с выпускниками программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" и ответил на вопросы молодых людей, которые посвятили себя государственной службе на Дальнем Востоке. "Самое важное, что мы видим, - это сформировавшееся сообщество выпускников программы, которые дружат, помогают друг другу, вместе служат делу развития Дальнего Востока и Арктики", - добавил министр.

Программа "Муравьев-Амурский 2030" рассчитана на год, она включает образовательные модули в регионах Дальнего Востока, Арктической зоны РФ, Москве и Китайской Народной Республике. Ее ключевая особенность - сочетание академической подготовки, отраслевой экспертизы и практической работы над реальными проектами развития территорий. Участники проходят стажировки в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, изучают историю, культуру, востоковедение и управленческие дисциплины.