Соотечественники в Австрии отметили День народного единства

На мероприятии состоялось выступление ансамбля народной песни и пляски "Калинка" под руководством Ирины Грасмик

ВЕНА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Российские соотечественники отметили День народного единства концертом ансамбля народной песни и пляски "Калинка" на гостевой площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в австрийском Кальтенлёйтгебене. Мероприятие прошло с аншлагом, передает ТАСС.

В рамках торжества председатель фестиваля "Хоровая Вена" Михаил Хорошев и координатор Австрийского движения "Бессмертный полк" Дмитрий Коренев вручили почетные грамоты Клуба русского искусства и литературы Венского международного центра ООН певицам Александре Галановой и Александре Ставриновой за активную работу в области продвижения российской культуры в Австрии.

В продолжение мероприятия состоялось выступление ансамбля народной песни и пляски "Калинка" под руководством Ирины Грасмик. Коллектив исполнил народные славянские песни, а также современный репертуар - "Подмосковные вечера" композитора Василия Соловьёва-Седого на слова Михаила Матусовского и "Матушка-земля" российской певицы Татьяны Куртуковой, которые встретили живую поддержку публики.