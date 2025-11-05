В Северной Осетии проиндексировали прожиточный минимум

Показатель на душу населения увеличили на 7%

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Прожиточный минимум проиндексировали на 7% в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Показатель на душу населения проиндексирован на 7%. Это даст возможность усилить меры государственной помощи отдельным категориям граждан, включая семьи с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров", - сказал премьер-министр Борис Джанаев.

В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 17 045 рублей, для трудоспособного населения - 18 579 рублей, для пенсионеров - 14 659 рублей, для детей - 16 534 рублей.