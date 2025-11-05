В ОП предложили ввести маткапитал на третьего ребенка в 1 млн рублей

Председатель комиссии по демографии Сергей Рыбальченко выразил мнение, что размер материнского капитала должен быть прогрессивным

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские семьи должны получать маткапитал не только на первых двух детей, но и на третьего ребенка. А размер доплаты должен быть как минимум 1 млн рублей, заявил в интервью ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Размер материнского капитала на третьего ребенка, по моему мнению, должен быть не ниже 1 млн рублей. Тогда у нас будет выстроена система материнского капитала, где каждый ребенок будет получать соответствующую поддержку, и она будет нарастать с каждым следующим ребенком. А регионы уже могут вводить и донастраивать эту политику в отношении третьих и последующих детей", - отметил Рыбальченко.

По мнению эксперта, размер маткапитала должен быть прогрессивным. "Я бы предложил фактически удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка. А вот на третьего ребенка его увеличить существенно", - пояснил он.

Рыбальченко добавил, что в 16 регионах есть выплата в 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Однако на федеральном уровне действует лишь субсидия на погашение ипотеки.

"Размер этой выплаты 450 тысяч, он не менялся с 2019 года. Я считаю, что эта выплата должна стать многодетным материнским капиталом, который предоставляется при рождении третьих и последующих детей - предоставляется однократно. А вот региональный материнский капитал нужно перенаправить на поддержку рождения четвертых и последующих детей", - подытожил эксперт, добавив, что это позволит поддержать семьи и стимулировать рождение детей.

О маткапитале

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первенца составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.