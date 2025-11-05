КПРФ просит запретить аутсорсинг для экстренных служб
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин направил обращение в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой запретить аутсорсинг для экстренных служб. Об этом Афонин сообщил ТАСС.
"Вместе с заместителем председателя комитета Госдумы Алексеем Куринным обратились к председателю правительства в связи с процессами, которые идут в ряде регионов, когда часть функций по оказанию скорой медицинской помощи передается сторонним организациям. Речь идет о предоставлении автомобилей скорой помощи частными компаниями. Подобная практика уже наблюдается в других субъектах и доказала свою неэффективность", - сказал Афонин.
По словам депутата, опыт некоторых регионов показал, что передача автомобилей скорой помощи сторонним организациям приводит к ухудшению технического состояния парка, росту текучести кадров и риску невыезда бригад на вызовы из-за ограничений по топливу или неисправности машин.
"Минздрав России также ранее обращал внимание на риски, связанные с такой схемой, - уточнил Афонин. - Ведомство отмечало, что в случае внезапного прекращения работы организации-аутсорсера служба скорой может остаться без машин. Более того, нередко эти автомобили вообще не принадлежат компаниям, предоставляющим их в аренду. Нарушения трудовых прав сотрудников таких структур также могут парализовать оказание неотложной помощи".
Парламентарий подчеркнул, что при высоком уровне износа автопарка во многих регионах передача ключевых функций экстренной службы в частные руки является абсолютно недопустимой. "Мы считаем необходимым введение запрета на передачу автомобилей или иного имущества экстренных служб, необходимого для выполнения их функций, на аутсорсинг", - добавил первый зампред ЦК КПРФ.